تشعبت في الجيوب.. 150 دقيقة تنقذ مريضًا بالقصيم من حصوة مرجانية

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن التحاليل والفحوصات والأشعة التي أجريت للمريض بالمستشفى لتشخيص حالته بشكل دقيق؛ أظهرت أن الحصوة المرجانية كانت قد ملأت حوض الكلية، ومتشعبة في جيوب الكلية الشمالية للمريض منذ سنوات عديدة؛ منوهًا بأن هذا الأمر تَسَبب له في حدوث آلام عنيفة متكررة في الجانب الأيمن، بالإضافة إلى وجود حرقان وشكوى في البول مع تكرار عملية التبول والنزيف البولي.