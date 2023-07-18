تشعبت في الجيوب.. 150 دقيقة تنقذ مريضًا بالقصيم من حصوة مرجانية

أنهى فريق اختصاصي في أمراض وجراحة المسالك البولية بمستشفى الرس العام، معاناة مقيم، بعد نجاحه في استخراج حصوة مرجانية من الكلية اليسرى، ووقف حالة النزيف البولي المتكرر؛ لينتهي الألم الذي ظل يعانيه منذ وقت طويل.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن التحاليل والفحوصات والأشعة التي أجريت للمريض بالمستشفى لتشخيص حالته بشكل دقيق؛ أظهرت أن الحصوة المرجانية كانت قد ملأت حوض الكلية، ومتشعبة في جيوب الكلية الشمالية للمريض منذ سنوات عديدة؛ منوهًا بأن هذا الأمر تَسَبب له في حدوث آلام عنيفة متكررة في الجانب الأيمن، بالإضافة إلى وجود حرقان وشكوى في البول مع تكرار عملية التبول والنزيف البولي.
وبيّن أن الفريق الجراحي في مستشفى الرس قام بتدخل جراحي استغرق ساعتين ونصفًا؛ تم فيها استخراج الحصوة المرجانية من الكلية بنجاح، أعقبه تنويم المريض لعدة أيام وخروجه بعدها من المستشفى معافًا بلباس الصحة والعافية.
يُذكر أن العيادات الخارجية لمستشفى الرس استقبلت أكثر من 34 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م؛ حيث كان عدد المستفيدين من عيادة أمراض الجهاز البولي والتناسلي 1114 مريضًا للفترة ذاتها.