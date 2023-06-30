مجلس وزراء الداخلية العرب يُدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وأكدت الأمانة العامة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، أن هذا العمل الإجرامي البغيض يهدف إلى إشعال نار الفتن بين أتباع الأديان، وبث الكراهية بين الشعوب، وتشجيع التطرف والعنف والإرهاب.