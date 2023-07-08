"الزكاة والضريبة والجمارك": على الواهب تسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن الواهب للعقار يتعين عليه أولًا تسجيله من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية.
وكشفت الهيئة، في ردها على تساؤل أحد المتابعين عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على "تويتر" يقول: "لديّ أرض هبة، ومطلوب رقم مرجعي للضريبة، فكيف أستخرج الرقم"، بأنه يتعين على الواهب تسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت: بعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل، وسيتمكن من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.
وتابعت الهيئة: ويمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، وتقديم طلب التسجيل من خلال الرابط .