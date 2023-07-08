"الزكاة والضريبة والجمارك": على الواهب تسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية

وكشفت الهيئة، في ردها على تساؤل أحد المتابعين عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على "تويتر" يقول: "لديّ أرض هبة، ومطلوب رقم مرجعي للضريبة، فكيف أستخرج الرقم"، بأنه يتعين على الواهب تسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية.