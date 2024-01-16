"الحصيني" عن أجواء الثلاثاء: باردة والسحب عالية

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجلت في طريف وكانت (3) درجات مئوية، وأعلى درجة حرارة سُجلت في جازان وكانت (25) درجة مئوية، ثم المدينة المنوّرة (16) درجة مئوية، فالرياض (14) درجة مئوية، والدمام (17) درجة.