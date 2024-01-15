مشاركة المملكة في "معرض بغداد".. إدراج 564 منتجاً سعوديًا في المتاجر العراقية

ومن أبرز تلك المكتسبات مبادرة هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، التي تهدف لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية للسوق العراقي، وذلك بإدراج منتجات المملكة في متاجر التجزئة والمنصات الرقمية داخل أحد أهم الأسواق الواعدة، وجرى العمل مع أكثر من 20 شركة سعودية وربطها مع أكثر من 10 موزعين ووكلاء معتمدين في العراق، حيث ستسهم في إيجاد الفرصة لتواجد 264 منتجاً سعودياً على أرفف 151 متجر تجزئة في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، إلى جانب إضافة المنتجات السعودية في المتاجر الإلكترونية الكبرى في العراق وهي (طلباتي، وليمونة)، حيث بلغت المنتجات المضافة أكثر من 300 منتج في قطاعات مختلفة.