"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وأتربة مثارة على الحناكية والمدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.