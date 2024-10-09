"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وحائل وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وهدى الشام والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والشفا والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وأتربة مثارة على الحناكية والمدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على جازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ذعبلوتن والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الخميس.