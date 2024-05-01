"تعليم عسير" ينفذ مبادرة "منافسون" لرفع مستوى أداء أكثر من 60 ألف طالب وطالبة

نفّذت إدارة التعليم بمنطقة عسير مبادرة "منافسون" لتحسين نواتج التعلم والتعليم، وتضمنت المبادرة 32 اختبارًا محاكيًا لاختبارات نافس، واستفاد منها 60268 طالبًا وطالبةً بالصفوف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط.