"تعليم عسير" ينفذ مبادرة "منافسون" لرفع مستوى أداء أكثر من 60 ألف طالب وطالبة

نفّذت إدارة التعليم بمنطقة عسير مبادرة "منافسون" لتحسين نواتج التعلم والتعليم، وتضمنت المبادرة 32 اختبارًا محاكيًا لاختبارات نافس، واستفاد منها 60268 طالبًا وطالبةً بالصفوف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط.
وأوضحت الإدارة أن المبادرة تهدف لرفع مستوى أداء الطلاب والطالبات بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة في الاختبارات الوطنية "نافس" والقدرات والتحصيلي، وكذلك تحسين وتجويد ممارسات عمليات التعليم والتعلم في المواد المستهدفة، وتهيئة طلاب وطالبات التعليم لأداء الاختبارات الوطنية وتجويد نواتج ومخرجات عمليات التعليم والتعلم لدى الفئة المستفيدة لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وتتضمن المبادرة مسارين؛ الأول مسار اختبار "نافس" لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والثاني اختبارات القدرات والتحصيلي لطلبة المرحلة الثانوية.