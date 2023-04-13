"عقارات الدولة" تطرح 8 فرص استئجارية عبر منصّة انتفاع

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر منصة "انتفاع"، ثماني فرص جديدة أمام ملاك العقارات؛ لتوفير عقارات مناسبة لاحتياج الجهات الحكومية؛ منها سبع فرص في العاصمة الرياض، وفرصة في محافظة جدة، وبمساحات مكتبية وشروط فنية متنوعة وفقًا لكل فرصة؛ تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار المادة الثامنة، التي نصّت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية "انتفاع" عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.