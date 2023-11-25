"تعليم الشرقية" تستقبل نصف مليون طالب وطالبة.. غدًا الأحد

استعدت مدارس تعليم المنطقة الشرقية، لاستقبال عودة نصف مليون طالب وطالبة، إلى مقاعدهم الدراسية في أكثر من 1994 مدرسة، غدًا الأحد.
يأتي ذلك بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، وبدء انطلاق الفصل الثاني للعام الدراسي 1445هـ؛ حيث يقف على تعليمهم 29 ألف معلم ومعلمة.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص، الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ساهمت، بتوفيق الله، في تحقيق الصدارة للطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية.
وقال "الباحص": إن أثر ذلك كبيرًا، بحمد الله، في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة 2030، منوهًا إلى الجهود المخلصة من وزارة التعليم لتستمر رحلة التعليم ويستفيد طلابنا الذين يعول عليهم الوطن في مسيرته التنموية.
وأشار "الباحص"، إلى أنه قد تم العمل على تنفيذ مجمل الخدمات التعليمية من تهيئة المدارس لعودة الطلاب والطالبات غدًا؛ لمواصلة رحلتهم الدراسية بكل همة ودافعية، بمتابعة وإشراف من مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي.
وأوضح، أن جهود قادة العملية التعليمية سواء مديري ومديرات المدارس، والهيئة التعليمية والإدارية من المعلمين والمعلمات، تستحق الشكر والثناء والتقدير؛ لما يبذلونه من جهود مثمرة ترجمت حقيقة حرصهم ومهنيتهم إلى جانب دور أولياء الأمور وشركاء النجاح في متابعة أبنائهم وبناتهم لمواصلة رحلتهم التعليمية.
وأشار "الباحص" إلى دور مكاتب التعليم في الإشراف الميداني على المدارس، للاطمئنان على جاهزية العودة للدراسة، غدًا، بمشيئة الله.
وأوضح "الباحص" أنه وفي إطار الاستعداد لعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني فقد أكملت الإدارة توزيع المقررات الدراسية المخصصة للفصل الدراسي الثاني وايصالها للمدارس بتوزيع وإيصال 577038 مقررًا دراسيًا.
وفي جانب التهيئة لعودة الطلاب والطالبات، أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية، حملة إعلامية ابتهاجًا بعودة الطلاب والطالبات، تضمنت التأكيد على أن عودتهم لمحاضن العلم والمعرفة ستنبض بالعطاء وصنع الفرق، فهم طاقات وقدرات تسهم في بناء الوطن ودعم مستهدفات رؤية 2030.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة الشرقية إلى جانب الإدارات المعنية؛ للمساهمة في صناعة نجاح الفصل الدراسي الثاني.
وذلك من خلال تفعيل خطتها الإعلامية الموضوعة، انطلاقًا من دورها في تهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة؛ لتحقيق بداية جادة.
كما أكد دورها في اطلاع المجتمع على الجهود التي تبذلها إدارة تعليم المنطقة من خلال خارطة برامجها الواسعة والتي من بينها توفير متطلبات العملية التعليمية.
إضافة إلى بث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم عبر صناعة رسائل اتصالية محفزة؛ لمواصلة مسيرتهم التعليمية واستثمار كل الوسائط الإعلامية لنشر هذه الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعية، وتعزيز الدافعية، وصولاً لدورها في رصد أبرز المنجزات والبرامج التي تعنى بالمبادرات التطويرية، إضافة إلى دورها في تفعيل الشراكة مع وسائل الإعلام وعموم المجتمع.
وأوضح "الباحص"، أن الحملة الإعلامية تعمل على صناعة مجموعة من التكتيكات الإعلامية التي تستهدف المجتمع التعليمي من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات.
وكذلك محور يستهدف محور العملية التعليمية الطلاب والطالبات، بمختلف مراحلهم التعليمية ومحور آخر يتحدث عن دور الأسرة وأهميتها في عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، ومحور يستهدف قادة الرأي العام في مختلف وسائل الإعلام ودورهم في عملية التحفيز والتهيئة للعودة للدراسة بمشيئة الله تعالى.