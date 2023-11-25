"تعليم الشرقية" تستقبل نصف مليون طالب وطالبة.. غدًا الأحد

وقال "الباحص": إن أثر ذلك كبيرًا، بحمد الله، في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة 2030، منوهًا إلى الجهود المخلصة من وزارة التعليم لتستمر رحلة التعليم ويستفيد طلابنا الذين يعول عليهم الوطن في مسيرته التنموية.