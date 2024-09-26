المعهد الملكي للفنون التقليدية يمنح زوار "كتاب الرياض" تجارب تفاعلية لاستخراج الألوان الطبيعية واستكشاف السدو

ويُقدم المعهد الملكي للفنون التقليدية، التدريب على بعض الفنون التقليدية في جناحه بمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث شاهدت "سبق" إقبالاً من زوار المعرض على الجناح، لمعايشة تجارب تفاعلية لاستخراج الألوان الطبيعية من المنتجات الطبيعية، وتحويلها إلى ألوان صبغية، ثم تلوينها على أحد النقوش الثمانية.