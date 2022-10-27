الرياض تستضيف ملتقى الإبداع الإعلاني.. ينطلق للمرة الأولى في المملكة

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الدعاية والإعلان، وبالشراكة مع بلكونة و"Creative Industry Summit"؛ ملتقى الإبداع الإعلاني من 30 أكتوبر، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى الأول من نوفمبر، بمشاركة 46 متحدثًا من نخبة القطاع من داخل وخارج المملكة، كما سيشهد الملتقى 16 جلسة حوارية، و7 ورش عمل، و24 معرضًا مصاحبًا على مدار ثلاثة أيام.
وقال رئيس لجنة الدعاية والإعلان بالغرفة محمد بن عبدالإله الخريجي: الملتقى، الذي يعقد لأول مرة بالمملكة، يمثل دعمًا مهمًّا لصناعة الإعلان التي تشهد نموًّا كبيرًا في المملكة.
ولفت إلى أن تنظيم الملتقى يأتي بمشاركة نخبة من المؤسسات الإعلامية والمستثمرين بقطاع الدعاية والإعلان، والمهتمين من جميع الدول العربية، بهدف التعريف بصناعة الإبداع ونشرها للطلاب والمختصين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاع مع بيوت الخبرة العريقة بالمملكة ومصر، والإسهام في نهوض صناعة الإعلان وزيادة الوعي لدى مجتمع الأعمال بهذه الصناعة، وطرح المرئيات والمقترحات بما يعمل على تأصيل مبدأ الحوار، والمشاركة مع قطاعات الدعاية والإعلان، وتقديم النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال.
من جانبها أعربت "مي سلامة" الشريك المؤسس في Creative Industry Summit عن فخرها بالشراكة مع لجنة الدعاية والإعلان في غرفة الرياض لتقديم الملتقى في نسخته الإقليمية الأولى، واستضافته بالمملكة، مضيفة أن هذه النسخة ستناقش "مجال الدعاية والإعلان والاتصال التسويقي"، وذلك من خلال استضافة أكبر المواهب من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الإبداعية كالدعاية والإعلان والتسويق والاتصالات، وNFTs والوسائط الرقمية والمحتوى؛ وذلك لتبادل الخبرات وفتح فرص تعاون من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والمعارض.
وتوفر القمة فرصة للقاء والتواصل مع الشركات الرائدة في المجالات الإبداعية والشخصيات المؤثرة في السوق السعودي والمصري، إضافة إلى تطوير وتبادل الأفكار بين خبراء الإبداع والإعلان في البلدين، وبناء القدرات من خلال الفعاليات المشتركة.
وتسعى لجنة الدعاية والإعلان من خلال الملتقى، الذي يسلط الضوء على الاقتصاد الإبداعي، إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الدعاية والإعلان ضمن مواكبته لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، وذلك من خلال توسيع نطاق التعاون مع الشركات العملاقة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، واستقطاب أبرز قادة وصنّاع الإبداع في العالم لتبادل الخبرات وطرح النقاشات حول عالم الإبداع وصناعته.
ويتضمن الملتقى عددًا من الفعاليات وورش العمل التي يتحدث فيها نخبة من خبراء الإعلان في شركات ريادية وخبراء الإعلان المصري ومصممي محتوى ومخرجين ومؤثرين، كما تناقش ورش العمل: "الإعلانات وكيف تتعامل مع المهمة الإبداعية المطلوب تنفيذها"، و"العلامات التجارية وكيفية إنشاء علامات تجارية مؤثرة في الشرق الأوسط"، و"فن مخاطبة الجماهير"، فيما سيكون هناك ورشة عمل تستعرض "كيف تقنع عميلك بالفكرة".