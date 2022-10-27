الرياض تستضيف ملتقى الإبداع الإعلاني.. ينطلق للمرة الأولى في المملكة

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الدعاية والإعلان، وبالشراكة مع بلكونة و"Creative Industry Summit"؛ ملتقى الإبداع الإعلاني من 30 أكتوبر، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى الأول من نوفمبر، بمشاركة 46 متحدثًا من نخبة القطاع من داخل وخارج المملكة، كما سيشهد الملتقى 16 جلسة حوارية، و7 ورش عمل، و24 معرضًا مصاحبًا على مدار ثلاثة أيام.