شاهد.. رجال الأمن يديرون حركة الحشود بالحرم في أول صلاة جمعة برمضان

وتساهم الكاميرات الموجودة في غرف القيادة والسيطرة في رصد تدفقات الحشود البشرية، وتقيس المستشعرات الإلكترونية حجم الكثافة التي تحتاج أحيانًا إلى توجيه لتلك الحشود أو تفكيكها لضمان انسيابية وسلامة ضيوف الحرم المكي الشريف.