شاهد.. رجال الأمن يديرون حركة الحشود بالحرم في أول صلاة جمعة برمضان

من خلف الشاشات؛ يقف عدد من قيادات أمن العمرة يراقب ويدير ويوجه رجال الأمن بالميدان وفي ساحات وأروقة الحرم لإدارة الحشود.
وتساهم الكاميرات الموجودة في غرف القيادة والسيطرة في رصد تدفقات الحشود البشرية، وتقيس المستشعرات الإلكترونية حجم الكثافة التي تحتاج أحيانًا إلى توجيه لتلك الحشود أو تفكيكها لضمان انسيابية وسلامة ضيوف الحرم المكي الشريف.
وبث الحساب الرسمي للأمن العام، مقاطع فيديو تظهر جهود رجال الأمن، اليوم الجمعة، في إدارة الحشود بالحرم المكي الشريف؛ إذ أدى المصلون صلاة الجمعة بكل يسر وسهولة وسط أجواء من الروحانية والطمأنينة.