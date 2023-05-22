في تقويم جدة 2023.. الزوار يعيشون اللحظة التاريخية لانطلاق "ريانة" و"علي" نحو الفضاء

وتابع الزوار تفاصيل الساعات الأخيرة لما قبل الانطلاقة التي بدأت بوصول رواد الفضاء الأربعة إلى مقر الانطلاقة ولحظات وداعهم، حتى صعودهم إلى المركبة الفضائية، ثم انطلاقها إلى أن بلغوا محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم.