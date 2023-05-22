في تقويم جدة 2023.. الزوار يعيشون اللحظة التاريخية لانطلاق "ريانة" و"علي" نحو الفضاء

نقلت شاشة "وندر روول" الضخمة بالسيتي ووك في تقويم فعاليات جدة 2023، من خلال بث مباشر اللحظة التاريخية لانطلاق صاروخ "فالكون 9" ومركبة "دراجون"، والتي تضم رائدَي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في رحلة علمية، تمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.
وتفاعل الجمهور الحاضر بمشاعر الفخر والاعتزاز بابنَي الوطن رائدَي الفضاء "ريانة" و"علي".
وتابع الزوار تفاصيل الساعات الأخيرة لما قبل الانطلاقة التي بدأت بوصول رواد الفضاء الأربعة إلى مقر الانطلاقة ولحظات وداعهم، حتى صعودهم إلى المركبة الفضائية، ثم انطلاقها إلى أن بلغوا محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم.
وعبّر الزوار عن إعجابهم بتفاعل منطقة "السيتي ووك" مع الحدث التاريخي من خلال النقل الحي المباشر، والتي تجعل الزوار على بُعد خطوة واحدة من الحدث.
ويصطفّ زوار المنطقة يومياً أمام شاشة عرض يتجاوز حجمها 2160 متراً مربعاً تتوسط منطقة "سيتي ووك" لمشاهدة العروض المرئية والموسيقية في ساحة كبيرة تستوعب آلاف الزائرين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية أمام الشاشة العملاقة لحظة تأثيراتها البصرية وعروضها المتنوعة.
ويمكن معرفة المزيد عن تقويم فعاليات جدة من خلال زيارة https://saudievents.sa/.