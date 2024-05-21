"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير والجوف والشرقية والشمالية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الجوف لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ18 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.