"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.