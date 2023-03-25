روضة "أبا سمري" بأثيثية.. لوحات خضراء ساحرة تحتضنها رمال ذهبية

وتقع الروضة بمحافظة مرات، شرق مركز أثيثية، وشمال مركز ثرمداء، على ضفاف كثبان النفود الذهبية، وتبعد عن مدينة الرياض 150 كلم، ويمكن الوصول إليها عن طريق (صلبوخ- حريملاء- القصب- ثرمداء- أثيثية)، أو عن طريق (ضرما- مرات- أثيثية).