"سالك" تفوز بمناقصة توريد 355 ألف طن قمح إلى المملكة

فازت شركة "سالك"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بالمناقصة الأولى لعام 2023 التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي لتوريد كمية 355 ألف طن من القمح، وستصل الكمية المحددة عبر 6 شحنات إلى الموانئ المحلية خلال الفترة (أغسطس – ديسمبر 2023).
وتأتي الكمية التي ستوردها "سالك" من استثماراتها الخارجية في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج، كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودعم المخزونات الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية.
يشار إلى أن "سالك" ورّدت أكثر من مليون ومئتي ألف طن من السلع الاستراتيجية في عام 2022م، منها توريد مباشر بلغ 720 ألف طن من القمح لصالح الهيئة العامة للأمن الغذائي، كما ورّدت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية أكثر من 300 ألف طن من القمح و 120 ألف طن من الشعير، و70 ألف طن من فول الصويا، و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.