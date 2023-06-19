"سالك" تفوز بمناقصة توريد 355 ألف طن قمح إلى المملكة

يشار إلى أن "سالك" ورّدت أكثر من مليون ومئتي ألف طن من السلع الاستراتيجية في عام 2022م، منها توريد مباشر بلغ 720 ألف طن من القمح لصالح الهيئة العامة للأمن الغذائي، كما ورّدت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية أكثر من 300 ألف طن من القمح و 120 ألف طن من الشعير، و70 ألف طن من فول الصويا، و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.