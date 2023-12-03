"مكيون" توقِّع اتفاقيات استراتيجية لمشروع "مكة بوليفارد"

من جانبها، أعربت سيربيل أونان، مديرة التسويق في شركة "آدو بن"، عن تطلعها إلى الفرص التي ستتاح من خلال هذه الشراكة، وقالت: "نرحب بالتعاون مع شركة مكيون، ونتوقع أن يعود علينا بالنفع".