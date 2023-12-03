"مكيون" توقِّع اتفاقيات استراتيجية لمشروع "مكة بوليفارد"

وقَّعت "مكيون" عددًا من الاتفاقيات المتميزة لصالح مشروع مكة بوليفارد؛ وهو ما يعزز دور "مكيون" في نقل الخبرات الدولية؛ إذ تضمنت الاتفاقيات خيارات متنوعة فيما يخص توريد عدد من مكونات المشروع.
وصرح الدكتور مجدي حريري، رئيس مجلس إدارة شركة مكيون عضو وفد الأعمال السعودي-التركي، الذي وقَّع هذه الاتفاقيات، أن إبرام هذه الاتفاقيات مع شركتَي "آدو بن" و"أرقون ميمارليك" جاء بمتابعة مباشرة من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات سعد القصبي.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI A.S."، وهي شركة تصدير مرموقة للأبواب والشبابيك والأرضيات والديكورات الداخلية للمشاريع السكنية.
ومثل الشركة في الحضور السيدة سيربيل اونان مديرة التسويق للمجموعة، والأستاذ عمر بوزديمير ممثل مبيعات التصدير الذي يتكلم العربية.
وأوضح أنه تم كذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ERGÜN MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ"، وهي مكتب استشاري في التطوير العمراني.
ومثل الشركة الدكتور إندر ارقون مؤسس الشركة، والمعماري جاويد ارقون المؤسس الآخر.
وأضاف: "توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزامنا بتوسيع نطاق العمل، وتعزيز الشراكات الدولية.. ونحن متحمسون للفرص التي ستتيحها هذه الشراكات لتحقيق النجاحات، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للمستهلكين في البلدين".
من جانبها، أعربت سيربيل أونان، مديرة التسويق في شركة "آدو بن"، عن تطلعها إلى الفرص التي ستتاح من خلال هذه الشراكة، وقالت: "نرحب بالتعاون مع شركة مكيون، ونتوقع أن يعود علينا بالنفع".
وبدوره، قال الدكتور إندر ارقون، مؤسس شركة "أرقون ميمارليك": "هذه الاتفاقية تمثل فرصة رائعة لنا لتقديم خبرتنا في التطوير العمراني للسوق السعودية. ونحن متحمسون لبدء هذا التعاون".
وتعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من الاستعدادات التي تقوم بها شركة مكيون لمشروع "مكة بوليفارد"، الذي يعد من أضخم المشاريع العقارية متعددة الاستخدام في العاصمة المقدسة مكة.
ومن المتوقع أن يقدم هذا المشروع مستويات جديدة من الرفاهية والفخامة، وذلك من خلال أبراج فندقية وتجارية، ووحدات سكنية مبتكرة، على مساحة تزيد على 80 ألف متر مربع، لزوار العاصمة المقدسة وسكانها.
ويأتي ذلك كأحد أبرز مشاريع مكة المكرمة ضمن رؤية 2030 الملهمة، التي تهدف إلى تحويل مكة المكرمة وتطويرها؛ لتكون مدينة عصرية، تواكب تطور السعودية، ولتلبية احتياجات الزوار والمواطنين في منطقة مكة المكرمة، وتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين، كمشاريع وطنية بمواصفات عالمية، تحقق أسلوب حياة حيويًّا متكاملاً بمشيئة الله تعالى.