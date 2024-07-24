مصحوبة بصواعق شديدة.. أمطار شرق جازان تزيح غبار الأسبوع

أزاحت الأمطار التي تعرضت لها بعض محافظات منطقة جازان اليوم المصحوبة بصواعق رعدية شديدة موجة الغبار التي ضربت المنطقة خلال هذ الأسبوع.
وقال المُتنبئون الجويون في مركز طقس العرب إنه يُتوقع أن تتدفق كتل هوائية رطبة للغاية للمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع، ويستمر هذا التدفق لِعّدة أسابيع وهو مرافق لتقدم ما يعرف بالفاصل المداري الوهمي (ITCZ)، بحيث تتكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير والباحة ووصولاً لشرق مكة المكرمة والطائف وتتسبب بهطول أمطار رعدية مُتفاوتة الغزارة قد يصحبها تساقط البَرَديات في بعض النطاقات، مما يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه.
كما توقعوا بأن تحظى مناطق تهامة بالنصيب من الهطول المطرية ولا يُستبعد أن تطال بعض المناطق الساحلية خاصة نواحي منطقتي جازان وعسير.
وتُشير ذات المُخرجات العددية في مركز طقس العرب تلك الخاصة بتوقعات متوسطة وبعيدة المدى إلى أن فرص الأمطار يُتوقع أن تزداد بشكل تصاعدي خلال شهر أغسطس على جنوب غرب المملكة، كما تمتد لتطال مناطق أخرى مثل المدينة المنورة وأجزاء من منطقة الرياض بإذن الله.