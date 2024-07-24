مصحوبة بصواعق شديدة.. أمطار شرق جازان تزيح غبار الأسبوع

وقال المُتنبئون الجويون في مركز طقس العرب إنه يُتوقع أن تتدفق كتل هوائية رطبة للغاية للمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع، ويستمر هذا التدفق لِعّدة أسابيع وهو مرافق لتقدم ما يعرف بالفاصل المداري الوهمي (ITCZ)، بحيث تتكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير والباحة ووصولاً لشرق مكة المكرمة والطائف وتتسبب بهطول أمطار رعدية مُتفاوتة الغزارة قد يصحبها تساقط البَرَديات في بعض النطاقات، مما يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه.