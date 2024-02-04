"خالد بن سلمان" يرعى تدشين طائرة "هوك تي 165" التي تم تصنيع بعض أجزائها بالسعودية

ودوّن الأمير خالد كلمة في سجل الزيارات الرسمي لفريق الصقور السعودية؛ بمناسبة اليوبيل الفضي للفريق، ومرور 25 عامًا على تأسيسه، ثم التُقطت صورة تذكارية لسموه مع الطائرة. بعد ذلك قدم سمو قائد القوات الجوية هدية تذكارية بهذه المناسبة إلى سموه، ثم التُقطت صورة تذكارية لسموه مع فريق الصقور السعودية، وأخرى مع المشاركين في برنامج التجميع وطواقمه الفنية.