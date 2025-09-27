18,421 مخالفًا في قبضة الأمن والداخلية تتوعّد مرتكبي الجريمة المخلة بالشرف بالسجن 15 عامًا وغرامة مليونية

وتفصيلاً، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26/ 03/ 1447هـ الموافق 18/ 09/ 2025م إلى 02/ 04/ 1447هـ الموافق 24/ 09/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18421) مخالفًا، منهم (10552) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3852) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4017) مخالفًا لنظام العمل.