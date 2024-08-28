شاهد.. المثلث السماوي الذي جمع القمر والمريخ والمشتري في فضاء الحدود الشمالية

وأشار الفليح؛ إلى أن الاقتران يحدث عندما يكون القمر في مرحلة الهلال المتناقص والمريخ في موقعٍ يسمح لهما بالظهور قريبَين في السماء، ويحدث بسبب اختلاف المدارات السماوية للأجرام السماوية حول الأرض والشمس، ويعتمد الاقتران على الزاوية التي يكون فيها القمر والمريخ بالنسبة للأرض في أثناء الاقتران، وتكون المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ صغيرة؛ ما يجعلهما يبدوان كأنهما موجودان بالقرب من بعضهما بعضا.