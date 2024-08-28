شاهد.. المثلث السماوي الذي جمع القمر والمريخ والمشتري في فضاء الحدود الشمالية

شهد فجر اليوم الأربعاء انضمام المريخ والمشتري والقمر في مثلث سماوي بديع تمَّت مشاهدته بالعين المجردة في فضاء رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية.
وقال عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح؛ إن المريخ والمشتري لهما لمعان ظاهري مختلف كثيراً، بينما ظهر هلال القمر المتناقص أسفل الكوكبَين.
وأضاف، أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عددٍ من الدرجات القوسية عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقية بينهم، فهي كبيرة جداً تُقدر بمئات الملايين من الكيلومترات.
وأشار الفليح؛ إلى أن الاقتران يحدث عندما يكون القمر في مرحلة الهلال المتناقص والمريخ في موقعٍ يسمح لهما بالظهور قريبَين في السماء، ويحدث بسبب اختلاف المدارات السماوية للأجرام السماوية حول الأرض والشمس، ويعتمد الاقتران على الزاوية التي يكون فيها القمر والمريخ بالنسبة للأرض في أثناء الاقتران، وتكون المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ صغيرة؛ ما يجعلهما يبدوان كأنهما موجودان بالقرب من بعضهما بعضا.
وأكّد أن رصد الاقترانات يساعد على دراسة مواقع الأجرام السماوية وتحليل حركاتها، وهذه البيانات تسهم في تحسين فهمنا للمدارات والأنظمة السماوية، وفرصة لتعليم الفلك والهوايات الفلكية، حيث يمكن للمهتمين بالفضاء التعرُّف على كيفية تطور وتحركات الأجرام السماوية في السماء، كما أنها تلهم العديد من الناس للاستكشاف والتعلم عن الفضاء، ويمكن أن تثير اهتمام الأجيال الجديدة بعلم الفلك، وتكون بداية لاهتمامات علمية جديدة.