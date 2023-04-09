بعد عمى دام 20 عاماً.. فريق طبي بعنيزة يعيد النظر لمريضين

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة التسعينية راجعت عيادة العيون في المركز، بعد شعورها بحدوث ضعف في العين الأخرى السليمة، وخوفاً من أن تصاب بالعمى التام، وأجريت لها الفحوصات التي أكدت حاجتها لمعالجة جراحية للعين نتيجة لوجود المياه البيضاء، وقد استغرقت العملية من لحظة دخولها المستشفى وحتى خروجها ثلاث ساعات، وأصبح مقاس النظر بعد إجراء العملية 6/ 6.