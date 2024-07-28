تجمع مائي يلتهم مركبة وقائدها ينجو بأعجوبة بسبب الأمطار الغزيرة على محايل

وفي التفاصيل: نجح عدد من المواطنين في إنقاذ قائد المركبة وانتشاله حيًّا قبل وصول فرق الدفاع المدني التي قامت لاحقًا باستخراج المركبة واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.