تجمع مائي يلتهم مركبة وقائدها ينجو بأعجوبة بسبب الأمطار الغزيرة على محايل

التهم تجمعٌ مائي بمحايل مركبةً وقائدها على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس السبت.
وفي التفاصيل: نجح عدد من المواطنين في إنقاذ قائد المركبة وانتشاله حيًّا قبل وصول فرق الدفاع المدني التي قامت لاحقًا باستخراج المركبة واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بسرعة ردم المستنقع الذي شهد عددًا من الحوادث المشابهة في أوقات سابقة وعمل التصريفات اللازمة.
وكانت المحافظة والمراكز التابعة لها قد شهدت أمس هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.