الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان: يومُ التأسيس تجسيدٌ لعلاقة تاريخية بين القيادة والمواطنين تمتدّ جذورها لثلاثة قرون

وأشار الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان إلى أن التنمية والازدهار بهذا العهد الميمون شملت كافةَ قطاعات الدولة التي تحرص كل الحرص على الرفاهية للمواطن، ومن هذه القطاعات التي أولتْها الدولة اهتمامًا كبيرًا منقطع النظير، هو قطاع الإسكان الحيوي والهام؛ وذلك بالدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع، محققًا لمستهدفات رؤية المملكة برفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، والتي تهدف إلى جعل بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة؛ حيث لا يقتصر هذا الهدف على تملُّك الوحدات السكنية، وإنما ارتبط ذلك بمعايير هامة لرخاء المواطنين وتوفير جودة الحياة بكافة المشاريع السكنية، التي يتم تطويرها وإنشاؤها؛ حيث نفتخر في الوطنية للإسكان بالمساهمة في دعم توجهات الدولة، حفظها الله، بهذا الشأن، وفي ظل الدعم اللامحدود الذي يجده هذا القطاع على وجه الخصوص من سمو ولي العهد حفظه الله.