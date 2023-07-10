"أماكن وأنواع ثروات المملكة الطبيعية".. نوادر بمتحف علوم الأرض بجامعة المؤسس

ويضم المتحف الذي أنشئ في عام ١٣٩٧هـ الموافق ١٩٧٧م، عينات نادرة من المعادن والصخور داخل المملكة وخارجها، وكذلك عينات من النيازك التي سقطت في الربع الخالي، ونماذج من نيازك من خارج المملكة، كما يشتمل على مجموعة من الخرائط التي تُبَيّن مناطق وجود المعادن وخرائط جيولوجية أخرى لمختلف مناطق المملكة.