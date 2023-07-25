"الرحيلي" يبحث مع شركات كورية جنوبية العديد من المشاريع والفرص التطورية بالطائف

وتطرق الاجتماع إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين للمخطط الإعلاني للطائف، وذلك لاستخدام تقنيات متطورة في اللوحات والشاشات الإلكترونية التي سيتم وضعها في مواقع مميزة بالمدينة، كما تم مناقشة العديد العديد من المشاريع والفرص الأخرى التي تساهم في تطوير المدينة ونقلها إلى مصاف المدن الذكية.