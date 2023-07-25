"الرحيلي" يبحث مع شركات كورية جنوبية العديد من المشاريع والفرص التطورية بالطائف

التقى أمين الطائف، المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه بالنسيم.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل العلاقات المميزة بين البلدين، وتم بحث دراسة سبل تطوير المخطط الإعلاني بالمحافظة، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات المؤهلة، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، تعزيزاً للتعاون بين الأمانة والمستثمرين الكوريين.
وتطرق الاجتماع إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين للمخطط الإعلاني للطائف، وذلك لاستخدام تقنيات متطورة في اللوحات والشاشات الإلكترونية التي سيتم وضعها في مواقع مميزة بالمدينة، كما تم مناقشة العديد العديد من المشاريع والفرص الأخرى التي تساهم في تطوير المدينة ونقلها إلى مصاف المدن الذكية.
وأكد المهندس ناصر الرحيلي اعتزازه بالعلاقات الإيجابية التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار، ونوه بالتعاون المشترك السعودي والكوري في العديد من القطاعات ومنها القطاع البلدي، واصفاً إياه بالتعاون الفعّال والإيجابي.
وبدوره، أشاد السفير الكوري بمخرجات اللقاء، مؤكدًا أن محافظة الطائف تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، أسوة بباقي مناطق ومحافظات المملكة، منوهاً بالطبيعة الخلابة والطقس المعتدل في الطائف والإمكانات السياحية والاستثمارية المتعددة.