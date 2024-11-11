ولي العهد يستعرض مع "عباس" تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود المبذولة بشأنها

حضر اللقاء: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس دولة فلسطين.