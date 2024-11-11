ولي العهد يستعرض مع "عباس" تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود المبذولة بشأنها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، كما بحثا تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس دولة فلسطين.