تخصصي الطائف ينهي معاناة مريضة خمسينية من زيادة مفرطة في الوزن

أنهت وحدةُ جراحات السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، معاناةَ مريضة بالعقد الخامس من عمرها من زيادة بالوزن بلغت أكثر من 124 كجم، مع صعوبة في إجراء تدخل جراحي لمساعدتها على إنقاص وزنها، بسبب أن المريضة تعاني من ارتجاع شديد بالمريء، وارتفاع بحموضة المعدة، إضافة إلى فتاق كبير بالحجاب الحاجز، ووجود زوائد لحمية متعددة بالمعدة تجاوز عددها أكثر من ١٠٠ زائدة لحمية تم اكتشافها عن طريق إجراء منظار المعدة للمريضة.