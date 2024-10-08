"مختص": 3 أنواع لالتهابات الجيوب الأنفية.. والحاد منها قد يؤدي إلى العمى

أكّد الدكتور رائد المطيري؛ رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أن هناك 3 أنواع لالتهابات الجيوب الأنفية "الحاد وشبه الحاد والمزمن".
وأضاف "المطيري"؛ أن الالتهاب المزمن قد يؤثر في النظر لكن على مدار سنوات، أما التهاب الجيوب الأنفية الحاد فمن مضاعفاته عند الأطفال هو وصول الصديد للعين؛ ما قد يسبّب ضعف النظر، وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى العمى.
وتابع، أن التهاب الجيوب الأنفية لا يؤثر في العين إلا في حالة الالتهابات الحادّة، وبنسبة قليلة منها تصل إلى 5 % أو أقل.
وحذّر "المطيري"؛ من أن العلاجات الشعبية لالتهاب الجيوب الأنفية قد تؤدي إلى مضاعفات أكبر ولا تعالج الحالة.
وأكمل في حديثه لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، أن أسباب إصابة الأطفال بالتهابات الجيوب الأنفية ناتجة عن التهابات بكتيرية، وفي معظم الأحوال لا يتم تنويم الطفل والاكتفاء فقط بالمضادات الحيوية، لكن هناك حالات قد تصل إلى الجراحة؛ لافتاً إلى أن التهاب الجيوب الأنفية مرضٌ غير معروف السبب، ولا توجد طرقٌ للوقاية منه، لكن العلاجات متوافرة.