"مختص": 3 أنواع لالتهابات الجيوب الأنفية.. والحاد منها قد يؤدي إلى العمى

وأكمل في حديثه لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، أن أسباب إصابة الأطفال بالتهابات الجيوب الأنفية ناتجة عن التهابات بكتيرية، وفي معظم الأحوال لا يتم تنويم الطفل والاكتفاء فقط بالمضادات الحيوية، لكن هناك حالات قد تصل إلى الجراحة؛ لافتاً إلى أن التهاب الجيوب الأنفية مرضٌ غير معروف السبب، ولا توجد طرقٌ للوقاية منه، لكن العلاجات متوافرة.