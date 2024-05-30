شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا تُجنّد أكثر من 14 ألف كادر بشري في حج 1445

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "مشارق الذهبية"، محمد أمين أندرقيري، أن نسبة تفعيل بطاقة "نسك" تخطت 64% والتي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة في المملكة؛ فيما بلغ عدد عقود متعهدي الإعاشة 59 عقدًا لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج بيت الله؛ مشيرًا إلى أن إتمام الجاهزية في المشاعر المقدسة، يأتي في إطار الجهود المبكرة والمستمرة لتوفير راحة الحجاج، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.