بعد "الفيتو" الأمريكي ضد الدولة الفلسطينية.. "وفا": لسنا قريبين من السلام في الشرق الأوسط

وفي مقاله "سلام أحادي" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول "وفا": "ألقى عدم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بظلاله على التباين في المواقف الدولية بعد (الفيتو) الأمريكي الذي حاول تبرير موقف الولايات المتحدة، بأن دولة فلسطين لا يمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع التشديد على التزام واشنطن بحل الدولتين، تلك التبريرات قابلها تصريحات قوية من المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة قال فيها: "بالنسبة لواشنطن؛ فإن الفلسطينيين لا يستحقون أن تكون لهم دولة خاصة بهم، فهم مجرد عائق أمام تحقيق مصالح إسرائيل".