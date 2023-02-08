برئاسة موريتانيا.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد دورته 111 على مستوى كبار المسؤولين

كما يتناول جدول الأعمال عددًا من البنود الاجتماعية، في مقدمتها إعلان الدوحة تحت عنوان "المضي قُدمًا ما بعد 2030: "نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد" الصادر عن الدورة "42" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وكذلك مبادرة الأمين العام للجامعة العربية المتمثلة في "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032".