"إبراهيم مغفوري".. رحلة عطاء تُترجمها 72 قصة للأطفال

ورغم تقاعده من التعليم، لم يتوقف "مغفوري" عن رسالته، بل واصلها عبر القلم، حيث ألّف وطبع على نفقته الخاصة أكثر من "72 قصة للأطفال" حملت بين صفحاتها القيم التربوية والرسائل الإنسانية، لتكون نافذة تُطل بالأطفال على عالمٍ من المعرفة والخيال والإبداع.