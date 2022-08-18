منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد

من جهته، استعرض المكتب الاستشاري، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها؛ مبينًا أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية إلى التعرف على مفاهيم وآليات ومتطلبات النجاح لأنماط العمل الجديد، وتحديد التحديات التي تواجهه، وبحث أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين العمل التقليدي، والتعرف على التجارب الدولية الناجحة، وتحليل التشريعات الخاصة بالعمل الجديد، وتحليل القوى البشرية والإحصاءات المتعلقة بها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها ومقترحات التحسين، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول إلى منظومة العمل الجديد.