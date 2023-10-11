إطلاق منهج الفيصل للغة العربية لتعزيز التميّز اللغوي للناطقين بها

يأتي هذا المنهج ضمن جهود المركز في تعزيز مهارات استخدام اللغة العربية الفصحى في الحياة اليومية، وربط الأجيال الحالية بتراثهم العريق من خلال تمكينهم من الاتصال المعرفي به.