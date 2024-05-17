"ماذا بعد التخرج؟".. محاضرة مهمة لـ"المصيبيح" بحضور 500 طالب بجامعة الإمام

وركز "المصيبيح" على أهمية القيم في الحياة الوظيفية، كالأمانة والجدية والنزاهة والتسامح والانضباط والإبداع وحسن العلاقات في بيئة العمل، وتلمس فرص البحث عنه والتوكل على الله، فهو الرزاق العليم مع الاستفادة من منصة التوظيف وبرامج تمهير وصندوق هدف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعي، ومركز "دلني" وغيرها؛ وهذه المحاضرة مهمة يحتاجها كل خريج مقبل على الحياة الوظيفية.