"ماذا بعد التخرج؟".. محاضرة مهمة لـ"المصيبيح" بحضور 500 طالب بجامعة الإمام
نظمت الكلية التطبيقية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محاضرة بعنوان "ماذا بعد التخرج"؛ بالتعاون مع مركز تعارفوا للإرشاد الأسري؛ حيث حلّ الدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ضيفاً لهذه المحاضرة، والتي عُقدت بمنصة "زووم"، ضمن بنود اتفاقية الشراكة بين الكلية والمركز.
وقد بدأت المحاضرة بتقديم من مدير إدارة البرامج التدريبية سعد المطيري، للمحاضر بحضور قارب 500 طالب وطالبة وخريج وخريجة، إضافة إلى منسوبي الكلية التطبيقية.
وتضمنت المحاضرة عناصر مهمة لتأكيد عظمة الوطن، المملكة العربية السعودية وأهميته الدينية والسياسية والاقتصادية والحذر من الشائعات والمخدرات؛ حيث أكد "المصيبيح" أننا نعيش عصر المهارات التي يطلبها سوق العمل كالحاسب الآلي واللغات العالمية والتقنية.
وركز "المصيبيح" على أهمية القيم في الحياة الوظيفية، كالأمانة والجدية والنزاهة والتسامح والانضباط والإبداع وحسن العلاقات في بيئة العمل، وتلمس فرص البحث عنه والتوكل على الله، فهو الرزاق العليم مع الاستفادة من منصة التوظيف وبرامج تمهير وصندوق هدف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعي، ومركز "دلني" وغيرها؛ وهذه المحاضرة مهمة يحتاجها كل خريج مقبل على الحياة الوظيفية.