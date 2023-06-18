شاهد من الرياض.. "مكتبة الملك عبدالعزيز العامة" تواكب الحج بـ40 صورة نادرة

وقال المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر: "تستعدُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ هذهِ الأيامِ للتشرفِ باستقبال ضيوفِ الرحمنِ كأعظمِ تجمعٍ بشريٍ سنويٍ عالميٍ، حيث تتوالى إنجازاتها المحلية والعالمية في مختلفِ الميادينِ، ولم يكن ذلكَ ليتحققَ لولا توفيقُ المولى، عزَ وجلَ، ثمَ إرادةُ مؤسسِ وطننا الملكِ عبدالعزيز، طيبَ اللهُ ثراهُ، وريادةُ وحكمةُ أبنائهِ من بعدهِ حتى عهدنا الزاهرِ بقيادةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهدِ رئيس مجلسِ الوزراءِ صاحب السموِ الملكيِ الأمير محمد بن سلمان، حفظهما اللهُ، هذا العهد الذي يشهدُ فيهِ الوطنُ تنميةً مستدامةً وجودة غير مسبوقةٍ؛ امتداداً لعهودِ التأسيسِ والتوسعِ في مسيرةِ التوحيدِ والوحدةِ".