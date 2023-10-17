وزير الحج يعلن انضمام تركيا إلى الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية.. رحلات مباشرة من أنقرة للمدينة

وذكر الوزير "الربيعة" في كلمته أمام وسائل الإعلام التركية أن أعداد المعتمرين الأتراك، وصل إلى أكثر من 406 ألف معتمر تركي عام 1444هـ، ووصل عدد المعتمرين الأتراك إلى أكثر من 50 ألف معتمر خلال هذا العام الهجري 1445هـ بزيادة تقدّر بـ60% عن العام الماضي في نفس الفترة.