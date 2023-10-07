محليات

مروج الحشيش والإمفيتامين بالقصيم في قبضة مكافحة المخدرات

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
مروج الحشيش والإمفيتامين بالقصيم في قبضة مكافحة المخدرات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
حشيش

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