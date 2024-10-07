"مستشفيات المانع" يستأصل ورم سرطاني يزن 6.9 كيلوجرام من فخذ مريضة

تمكن فريق جراحي متكامل في مستشفى المانع بالدمام من تحقيق إنجاز طبي جديد باستئصال ورم سرطاني ضخم يزن 6.9 كيلوجرام من فخذ مريضة تبلغ من العمر 58 عامًا. وقد أجريت العملية بنجاح تام، حيث تم استئصال الورم بشكل كامل وآمن دون أي مضاعفات.
وقاد الفريق الجراحي الطبيب محمد نحاس، جراح عظام ومساعده الطبيب وليد انس، طبيب عام، بدعم من فريق من أطباء التخدير وجراحي التجميل والأوعية الدموية. وقد اجريت العملية بإستعمال تقنيات جراحية متقدمة وتجهيزات طبية متطورة، بما في ذلك تلك المتوفرة في مركز الأورام التابع لمجموعة المانع الطبية.
وتعتبر هذه العملية من العمليات الكبرى والمعقدة، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الخاصة بالمملكة. وقد استغرقت العملية وقتًا قياسيًا، وتماثلت المريضة للشفاء التام، وهي الآن في صحة جيدة وتخضع للمتابعة الطبية اللازمة.
صرح الطبيب محمد نحاس، رئيس الفريق الجراحي: "إن نجاح هذه العملية يعكس التزام مستشفى المانع بتقديم أحدث الخدمات الطبية ورعاية صحية متكاملة للمرضى." وأضاف "أن العملية تطلبت تخطيطًا دقيقًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف التخصصات الطبية."
من جانبه، أكد الطبيب وليد انس على أهمية الدور الذي لعبه فريق التخدير في نجاح العملية، حيث تمكن من توفير بيئة جراحية آمنة ومستقرة للمريضة طوال فترة العملية.
وتعد هذه العملية شاهداً على التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الطبية في المملكة، وتؤكد قدرة الكوادر الطبية السعودية على التعامل مع الحالات المرضية المعقدة وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة. وتوجه إدارة المستشفى شكرها الجزيل للفريق الطبي المشارك في هذه العملية، مؤكدة على أهمية جهودهم المتفانية في خدمة المرضى. كما تتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي تساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة والعالم.