"مستشفيات المانع" يستأصل ورم سرطاني يزن 6.9 كيلوجرام من فخذ مريضة

وتعد هذه العملية شاهداً على التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الطبية في المملكة، وتؤكد قدرة الكوادر الطبية السعودية على التعامل مع الحالات المرضية المعقدة وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة. وتوجه إدارة المستشفى شكرها الجزيل للفريق الطبي المشارك في هذه العملية، مؤكدة على أهمية جهودهم المتفانية في خدمة المرضى. كما تتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي تساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة والعالم.