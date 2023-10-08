محافظ الأحساء يستقبل الأطفال المتعافين من مرض السرطان

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه في مقر المحافظة، اليوم (الأحد)، الأطفال المتعافين ومنهم تحت العلاج من مرضى السرطان، ضمن مبادرة تحقيق أمنية لعام 2023، وقدّم هدايا تذكارية لهم، ورافقه المشرف العام على مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية عبدالله بن عكرمة أبوجهل، والمدير التنفيذي لجمعية السرطان الخيرية بالأحساء الدكتور فؤاد الجغيمان وعدد من شركاء ومستفيدي المبادرة في محافظة الأحساء.