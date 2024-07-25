"جامعة الإمام" تعتمد التقويم الجامعي بـ"ثلاثة فصول دراسية"

اعتمدت جامعةُ الإمام محمد بن سعود الإسلامية التقويمَ الدراسي للعام الجامعي 1446/ 1447هـ، متضمنًا ثلاثةَ فصول دراسية، و3 إجازات نهاية أسبوع مطولة.
ووفقًا للتقويم: ينتهي العام الدراسي في يوم الخميس 1 محرم 1447هـ، تسبقها إجازة اليوم الوطني يومَي الأحد والاثنين من الفصل الدراسي الأول في 22-23/ 9/ 2024، ثمّ إجازة نهاية أسبوع مطولة في 17/ 10/ 2024م.
كما تضمّن الفصلُ الدراسي الثاني إجازةَ نهاية أسبوع مطولة توافق يومَي الأربعاء والخميس 11-12/ 12/ 2024، ثم إجازة يوم التأسيس يوم الأحد 23/ 2/ 2025، يليهم في الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة يومَي الأحد والاثنين 4-5/ 5/ 2025م.