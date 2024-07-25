"جامعة الإمام" تعتمد التقويم الجامعي بـ"ثلاثة فصول دراسية"

ووفقًا للتقويم: ينتهي العام الدراسي في يوم الخميس 1 محرم 1447هـ، تسبقها إجازة اليوم الوطني يومَي الأحد والاثنين من الفصل الدراسي الأول في 22-23/ 9/ 2024، ثمّ إجازة نهاية أسبوع مطولة في 17/ 10/ 2024م.