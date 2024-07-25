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"جامعة الإمام" تعتمد التقويم الجامعي بـ"ثلاثة فصول دراسية"

تتضمّن ثلاث إجازات مطوّلة مع يوم التأسيس واليوم الوطني
"جامعة الإمام" تعتمد التقويم الجامعي بـ"ثلاثة فصول دراسية"

اعتمدت جامعةُ الإمام محمد بن سعود الإسلامية التقويمَ الدراسي للعام الجامعي 1446/ 1447هـ، متضمنًا ثلاثةَ فصول دراسية، و3 إجازات نهاية أسبوع مطولة.

ووفقًا للتقويم: ينتهي العام الدراسي في يوم الخميس 1 محرم 1447هـ، تسبقها إجازة اليوم الوطني يومَي الأحد والاثنين من الفصل الدراسي الأول في 22-23/ 9/ 2024، ثمّ إجازة نهاية أسبوع مطولة في 17/ 10/ 2024م.

كما تضمّن الفصلُ الدراسي الثاني إجازةَ نهاية أسبوع مطولة توافق يومَي الأربعاء والخميس 11-12/ 12/ 2024، ثم إجازة يوم التأسيس يوم الأحد 23/ 2/ 2025، يليهم في الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة يومَي الأحد والاثنين 4-5/ 5/ 2025م.

جامعة الإمام

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