نائب أمير مكة يدشّن حلقة نقاش التخطيط لموسم حج 1447هـ

دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش لقاء التخطيط لموسم حج 1447هـ، الذي تنظمه إمارة منطقة مكة بالتعاون مع مكتب إدارة مشاريع الحج ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد الفيصل، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولي الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الأمير سعود بن مشعل، في كلمته خلال التدشين، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تؤكد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة، مضيفًا أن "شرف خدمة الحجيج مسؤولية عظيمة تحتم علينا مضاعفة الجهود والتخطيط المبكر لتحقيق التميز والنجاح في كل موسم".
وشارك في حلقة النقاش أكثر من 40 جهة حكومية وأمنية وخدمية، حيث ناقشت خطط موسم 1447هـ ضمن مسار متكامل يعكس حجم الجهود المبذولة، امتدادًا لنهج المملكة في البدء المبكر برسم خطط الموسم الجديد فور انتهاء الموسم السابق، للاستفادة من التجارب وتطوير المبادرات.
وتهدف الحلقة إلى تعزيز التكامل بين الجهات وتوحيد جهودها وفق رؤية شاملة تستبق التحديات ببرامج عملية تدعم جودة الخدمات وانسيابية حركة الحشود في المشاعر المقدسة. كما استعرضت أبرز منجزات موسم 1446هـ، من بينها رفع مؤشر الرضا العام للحج إلى 91%، تنفيذ مبادرة طريق مكة، تطوير البنية الكهربائية، تبريد المسارات في المشاعر، إنشاء مستشفى منى للطوارئ، وتطوير منظومة الطوارئ والإسكان والنقل والخدمات البيئية والإعلامية.
واختتمت الحلقة بالتأكيد على أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يمثّل أساس النجاحات المتحققة، وأن التخطيط المبكر والتكامل المؤسسي كفيلان بضمان موسم حج استثنائي يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.