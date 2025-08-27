نائب أمير مكة يدشّن حلقة نقاش التخطيط لموسم حج 1447هـ

وأكد الأمير سعود بن مشعل، في كلمته خلال التدشين، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تؤكد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة، مضيفًا أن "شرف خدمة الحجيج مسؤولية عظيمة تحتم علينا مضاعفة الجهود والتخطيط المبكر لتحقيق التميز والنجاح في كل موسم".