استكمالاً للاستعدادات لموسم الحج.. جولة تفقدية للمستشفيات الميدانية بالمشاعر المقدسة

قام المشرف على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بوزارة الصحة الدكتور جميل أبو العينين، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة الإشراقية للحج الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، بجولة ميدانية تفقدية على المستشفيات الميدانية بمشعر عرفات للوقوف على جاهزيتها خدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وتم خلال الجولة تفقد المواقع الخاصة بالمستشفيات الميدانية والتجهيزات الخاصة بها ونسبة الإنجاز والجاهزية للتشغيل قبل بدء موسم حج هذا العام.
من جانبه أوضح الدكتور وائل مطير، أنه تم الاستعداد لاستقبال الحجاج وضيوف الرحمن والاطلاع على التجهيزات بمستشفيات المشاعر المقدسة والمراكز الصحية بالمشاعر التي تقدم الخدمات الصحية المتكاملة للحجاج على مدار الساعة، لتتيح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة وتعد هذه الجولة لمتابعة العمل وتذليل المعوقات للوصول بهذه المواقع لجاهزية التشغيل.
وحث مديري المواقع على متابعة سير العمل وإنجاز كل الترتيبات والاستعدادات في القطاعات الصحية لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن في وقت مبكر لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالشكل المطلوب.