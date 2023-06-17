استكمالاً للاستعدادات لموسم الحج.. جولة تفقدية للمستشفيات الميدانية بالمشاعر المقدسة

من جانبه أوضح الدكتور وائل مطير، أنه تم الاستعداد لاستقبال الحجاج وضيوف الرحمن والاطلاع على التجهيزات بمستشفيات المشاعر المقدسة والمراكز الصحية بالمشاعر التي تقدم الخدمات الصحية المتكاملة للحجاج على مدار الساعة، لتتيح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة وتعد هذه الجولة لمتابعة العمل وتذليل المعوقات للوصول بهذه المواقع لجاهزية التشغيل.