توظيف الذكاء الاصطناعي في تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات بالمملكة

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون المشترك والتكامل في الأدوار لتطوير آليات العمل المشتركة من خلال توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وذلك للإسهام في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.