توظيف الذكاء الاصطناعي في تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات بالمملكة

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم، مذكرة تفاهم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الحكومية في المملكة، وذلك بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وذلك خلال أعمال منتدى كفاءة الإنفاق في فندق هيلتون الرياض.
وقّع المذكرة، الرئيس التنفيذى للمدن الذكية في سدايا الدكتور سطام بن مبارك السبيعي، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.
وتهدف المذكرة إلى تحديد فرص تحسين نماذج تقديم الخدمات الحكومية من خلال تطوير وتبني حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إضافة لتقييم البرامج والمبادرات الوطنية القائمة من خلال استخدام حلول البيانات في قياس ومراقبة حجم الطلب على الخدمات الحكومية بهدف رفع كفاءتها، إلى جانب التعاون حول إمكانية تحديد أثر الأعمال والمبادرات في رفع وتحسين جودة الإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون المشترك والتكامل في الأدوار لتطوير آليات العمل المشتركة من خلال توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وذلك للإسهام في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.