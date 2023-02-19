إطلاق ROG Strix Scar 18 رسميًّا في السعودية

أعلنت شركة أسوس (جمهورية اللاعبين ROG) اليوم بدء بيع أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب، الذي تم إعلانه مطلع العام الحالي في حدث الإطلاق الافتراضي لـ For those who dare في معرض CES 2023.
وتم تصميم ROG Strix SCAR 18 الجديد مع وضع عشاق الرياضات الإلكترونية في الاعتبار.
إنه مركز ألعاب قوي؛ إذ ينقل قوة وراحة الكمبيوتر المكتبي إلى كمبيوتر محمول مدعوم بمكونات من الدرجة الأولى، تساعد اللاعبين على سرقة الأضواء بأداء عالٍ، وبشكل مثير للإعجاب. إنه أول كمبيوتر محمول من نوع ROG، يتميز بشاشة Nebula مقاس 18 بوصة، مع مواصفات تصل إلى QHD 240 هرتز.
لقد ابتكرت أسوس تصميمًا جديدًا في Strix Scar لهذا العام؛ إذ أصبح الغطاء الأسود الآن أكثر أناقة وتميزًا، وكذلك بالنسبة لجزء لوحة المفاتيح.
لقد قامت أسوس بتصميم أغطية جديدة قابلة للتخصيص؛ لإضافة مجموعة من الألوان إلى الهيكل الخاص بك. إنه أصغر حجمًا، ويتم توصيله بثبات على الهيكل.
ويمكن أيضًا طباعة غطاء ثلاثي الأبعاد إذا كنتَ ترغب في إضافة لمسة مميزة أخرى لعرض أسلوبك.
وكما هو الحال دائمًا، يأتي Scar مع لمسات Aura Sync الرائعة؛ لتسليط الضوء على إبداعك.
ويضيء الضوء بشكل ساطع بشعار ROG المعدني الجديد، ولوحة المفاتيح، مع إمكانية التخصيص لكل مفتاح.
وتصدر المزيد من مصابيح LED توهجًا متساويًا حول قاعدة الهيكل، وعبر الشريحة الاستراتيجية أسفل الشاشة.
وتم تغطية الجزء الخلفي وجوانب الحاسب المحمول بمادة شفافة؛ وهو ما يمنحه مظهرًا أكثر ارتباطًا بالواقع الافتراضي.
ويوجد 2022 Strix SCAR هنا لنقل ألعاب Windows 11 إلى مستوى آخر، وهو مدعوم بأحدث وحدة معالجة مركزية من Intel، ووحدة معالجة رسومات NVIDIA® GeForce RTX ™ 4000 من المجموعة، مع مفتاح MUX، وذاكرة الوصول العشوائي DDR5 الجديدة فائقة السرعة.
وتم تصميم وحدة معالجة الجرافيكس TGP بقدرة 150 واط + 25 واط بحد أقصى، المصممة لتحقيق معدلات عرض إطارات عالية في العناوين الحديثة، حتى شاشة QHD 240 هرتز مع Adaptive Sync؛ وهو ما يعني أن كل ما يجب أن تقلق بشأنه هو المنافسة.
ويجعل التنسيق ذو الـ18 بوصة الجديد تجربة اللعب غامرة للغاية، ويمنحك مساحة شاشة إضافية لإنشاء المحتوى.
وللمزيد عن الجهاز وسعره وتوافره هنا.