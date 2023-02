إطلاق ROG Strix Scar 18 رسميًّا في السعودية

أعلنت شركة أسوس (جمهورية اللاعبين ROG) اليوم بدء بيع أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب، الذي تم إعلانه مطلع العام الحالي في حدث الإطلاق الافتراضي لـ For those who dare في معرض CES 2023.