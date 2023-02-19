إطلاق ROG Strix Scar 18 رسميًّا في السعودية

إنه مركز ألعاب قوي؛ إذ ينقل قوة وراحة الكمبيوتر المكتبي إلى كمبيوتر محمول مدعوم بمكونات من الدرجة الأولى، تساعد اللاعبين على سرقة الأضواء بأداء عالٍ، وبشكل مثير للإعجاب. إنه أول كمبيوتر محمول من نوع ROG، يتميز بشاشة Nebula مقاس 18 بوصة، مع مواصفات تصل إلى QHD 240 هرتز.