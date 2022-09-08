لجنة الصداقة البرلمانية السعودية في الشورى تستعرض مع نظيرتها الكوبية الموضوعات المشتركة

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة العديد من الموضوعات التي تتعلق بأهمية زيادة العمل والتواصل بين مجلس الشورى والبرلمان الكوبي، وضرورة عقد الاجتماعات الدورية بينهما، كما استُعرِضت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، التي تفضي إلى علاقات ثنائية أعمق وأقوى بين البلدين.