شاهد.. ينبع تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات بحرية وتراثية وثقافية ومسيرة أمنية

عاشت محافظة ينبع مساء اليوم الثلاثاء أجواء احتفالية استثنائية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، حيث تنوّعت الفعاليات بين شرم ينبع والمنطقة التاريخية، في مشهد وطني مهيب جسّد مشاعر الفخر والانتماء، وسط حضور جماهيري كثيف.
وانطلقت المسيرة البحرية في شرم ينبع، برعاية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وبمشاركة مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية، وأكثر من 100 قارب توشحت بالأعلام السعودية واللون الأخضر، ما أضفى على المشهد البحري لمسة وطنية جذبت أنظار الزوار والمواطنين، وأشاعت أجواء من البهجة.
وفي المنطقة التاريخية، نظّمت بلدية ينبع حزمة من الفعاليات المتنوعة التي أبرزت الهوية التراثية للمكان وعمق أصالته، من خلال عروض الصوت والضوء، واستعراضات حيّة للحرف اليدوية التي جسّدت ملامح من تاريخ ينبع العريق.
وقدّمت فرق الفنون الشعبية عروضًا مميزة، أبرزها "الطرب الينبعاوي" و"لعبة العجل"، وسط تفاعل واسع من الحضور، فيما وفر سوق الليل الشعبي تجربة تراثية متكاملة، جمعت بين التسوق في أجواء أصيلة، والعروض الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى المسيرة الأمنية التي أضفت لمسة حماسية وتفاعلًا جماهيريًا لافتًا.
وشاركت جمعية ينبع السياحية من خلال أركان تعريفية بمعالم المحافظة السياحية، وعروض تراثية وثقافية، وتوزيع مطبوعات وهدايا تذكارية تحمل الهوية الوطنية.
كما قدّم نادي "ريشة فنان" مجموعة من الأعمال الفنية التي أبدعها فنانو وفنانات المحافظة، وخصص مرسمًا للأطفال للرسم والتلوين، إلى جانب عرض للحرف اليدوية التي عبّرت عن الفخر بالوطن وهويته الأصيلة.
وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من الأهالي والزوار، الذين تزيّنوا بالأعلام الوطنية، وردّدوا الأهازيج احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، مؤكدين اعتزازهم بالوطن وولاءهم لقيادته.
يُذكر أن بلدية محافظة ينبع سخّرت إمكاناتها كافة لإبراز مظاهر الفرح، حيث اكتست الشوارع والميادين بالأعلام واللوحات الوطنية، وتزيّنت بالإضاءات الخضراء، في لوحة جمالية عكست فرحة الوطن بيومه المجيد.