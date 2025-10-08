وزارة الاقتصاد تطلق أعمال الإعداد للاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة لعام 2026

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط أعمال الإعداد لـ الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة لعام 2026م، من خلال عقد الورشة الأولى المخصصة لمشاركة الجهات الحكومية المعنية بأجندة التنمية المستدامة، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات الوطنية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة، بمشاركة أكثر من 250 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب فِرق الأمم المتحدة العاملة في المملكة.
وتُعد هذه الورشة انطلاقة رسمية لمرحلة الإعداد للاستعراض الوطني الطوعي الثالث الذي ستقدمه المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة عام 2026م، وهو الآلية الرئيسة التي تستعرض من خلالها الدول مدى تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، جرى استعراض جهود المملكة والتقدم المحرز في الاستعراضين السابقين لعامي 2018 و2023م، اللذين أبرزَا التحول الطموح الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030. كما تم استعراض الإطار العام للتقرير الثالث لعام 2026م، ومناقشة خطة العمل وآلية التنسيق بين الجهات المعنية، إضافةً إلى عرض منهجية إعداد دراسة الحالة الوطنية التي ستُسهم في توثيق قصص النجاح والممارسات المتميزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُعد الاستعراض الوطني الطوعي إحدى الآليات الأساسية لتعزيز التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي، من خلال تفعيل دور القطاعات كافة في رصد المنجزات والتقدم المحرز، فضلًا عن دوره في تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير السياسات التنموية ودعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة في مختلف المجالات.