وزارة الاقتصاد تطلق أعمال الإعداد للاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة لعام 2026

وخلال الورشة، جرى استعراض جهود المملكة والتقدم المحرز في الاستعراضين السابقين لعامي 2018 و2023م، اللذين أبرزَا التحول الطموح الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030. كما تم استعراض الإطار العام للتقرير الثالث لعام 2026م، ومناقشة خطة العمل وآلية التنسيق بين الجهات المعنية، إضافةً إلى عرض منهجية إعداد دراسة الحالة الوطنية التي ستُسهم في توثيق قصص النجاح والممارسات المتميزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.