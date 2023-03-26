"لازوردي" ترفع أرباحها الصافية إلى 34.2 مليون ريال وتحقق نموًا في إيراداتها التشغيلية بنسبة 2.7% خلال العام 2022

سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة، تعتبر تأكيدًا لفعالية الاستراتيجية التي رسمتها منذ ثلاثة أعوام تقريبًا والتي اعتمدت على التحول لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهوامش ربح أعلى، إضافة إلى تعزيز التجارة الالكترونية، وفتح متاجر جديدة، والتي ساهمت في استمرار النمو المرتفع الذي حققته منذ بداية العام، حيث تمكنت الشركة خلال اثنتا عشر شهرًا من تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 518.7 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021م، مما ساهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 85.6 مليون ريال.