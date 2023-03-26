"لازوردي" ترفع أرباحها الصافية إلى 34.2 مليون ريال وتحقق نموًا في إيراداتها التشغيلية بنسبة 2.7% خلال العام 2022

تابعت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ مسيرة نموها المتصاعدة عامًا بعد عام، حيث نجحت خلال العام 2022م، بتعزيز أرقامها المالية، وتحقيق أرباحًا صافية وصلت إلى 34.2 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 55.5% مقارنةً مع النتائج التي تحقق خلال العام 2021م.
ومع تحقيقها نتائج مالية إيجابية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباحًا نقدية على مساهمين الشركة عن العام المالي 2022م، بقيمة إجمالية بلغت 17,250,000 ريال، سيتم توزيعها على 57,5 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد.
سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة، تعتبر تأكيدًا لفعالية الاستراتيجية التي رسمتها منذ ثلاثة أعوام تقريبًا والتي اعتمدت على التحول لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهوامش ربح أعلى، إضافة إلى تعزيز التجارة الالكترونية، وفتح متاجر جديدة، والتي ساهمت في استمرار النمو المرتفع الذي حققته منذ بداية العام، حيث تمكنت الشركة خلال اثنتا عشر شهرًا من تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 518.7 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021م، مما ساهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 85.6 مليون ريال.
أما التجارة الالكترونية سريعة النمو والتي تم إطلاقها منذ انتشار جائحة كوفيد 19، فقد حققت بدورها إيرادات وصلت إلى 33.3 مليون ريال (بنسبة نمو 37%)، وتمثّل هذه القيمة حصةً واعدةً قوية تبلغ 6.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة و14,7% من عائدات قنوات البيع بالتجزئة.
وفي المملكة العربية السعودية حققت إيرادات البيع بالجملة خلال العام 2022 ارتفاعًا بلغت نسبته 10,4% مقارنةً بالعام السابق بفضل المبيعات القوية التي حققتها مجوهرات لازوردي في أسواق الذهب المحلية.
أما في جمهورية مصر العربية، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 18,6٪ بالجنيه المصري، حيث تمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها ونجحت بشكل كبير في تعويض آثار انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الريال السعودي. كما نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بالجنيه المصري بنسبة 25.3٪، مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك أساسًا إلى نمو الإيرادات في المتاجر، وافتتاح منافذ بيع جديدة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إضافة إلى النمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية، والزيادة في أسعار البيع لتعويض انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الريال السعودي.
تعليقًا على نتائج العام 2022م، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة تابعت نتائجها القوية، بفضل نجاح خطة التحول التي انتهجتها، واعتمادها على ابتكار منتجات جديدة تتكيف مع تغير سلوكيات المستهلكين وتوفر هوامش ربح قوية.
وأشار إلى أن "لازوردي" تحرص دائمًا على إطلاق المبادرات الجديدة التي تُساهم في زيادة مبيعاتها، وتحسين هامش الربح الإجمالي والعمل برأس مال عامل أقل، موضحًا أن الشركة قدمت في عام 2022م مجموعة متنوعة من العلامات التجارية بما في ذلك لازوردي وتوس ومس إل وويفز التي تميزت بتصميماتها الجذابة التي تلبي متطلبات واحتياجات المرأة العصرية، مما ساهم في زيادة مبيعات الشركة وتعظيم أرباحها.
وكشف "شدياق" عن خطط الشركة المستقبلية لمواصلة النمو والتي ستعتمد على التوسع في علامتي "مس أل" و"توس" من المجوهرات العصرية سريعة النمو، من خلال إنشاء نقاط جديدة للبيع بالتجزئة خاصة بهما، وتعزيز عمليات البيع عبر التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية. إضافة إلى تنمية قطاع لازوردي الناجح في مجال البيع بالتجزئة من خلال نقاط بيع جديدة وتشكيلة منتجات مبتكرة لاسيما في المملكة العربية السعودية. علاوةً على توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية سريعة النمو من خلال المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة وأحدث المؤسسات الرقمية ذات الخبرة.